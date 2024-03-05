Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var

Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 25 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 3. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.

Box Office'den Türkiye Burak Sakar'ın derlediği Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...