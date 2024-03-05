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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var

Türkiye'de, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. 

Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var - Sayfa 1

Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 25 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 3. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. 

Box Office'den Türkiye Burak Sakar'ın derlediği Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

1 | 11
Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var - Sayfa 2

1 - Bahar 

(Sezon 1 - Bölüm 3) - 12,05

2 | 11
Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var - Sayfa 3

2 - İnci Taneleri 

(Sezon 1 - Bölüm 6) - 10,83

3 | 11
Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var - Sayfa 4

3 - Kızılcık Şerbeti

 (Sezon 2 - Bölüm 53) - 10,59

4 | 11