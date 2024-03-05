Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri: Zirvede 'Bahar' var
Türkiye'de, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu.
Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 25 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 3. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.
Box Office'den Türkiye Burak Sakar'ın derlediği Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
1 | 11
1 - Bahar
(Sezon 1 - Bölüm 3) - 12,05
2 | 11
2 - İnci Taneleri
(Sezon 1 - Bölüm 6) - 10,83
3 | 11
3 - Kızılcık Şerbeti
(Sezon 2 - Bölüm 53) - 10,59
4 | 11