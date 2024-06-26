Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..."
Şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti. Teoman Erdoğan için "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.
Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu programa katılan şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerde bulundu.
Teoman, "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" ifadelerini kullandı.
Işık'ın "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusuna yanıt veren Teoman, "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." ifadelerini kullandı.
Teoman, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.