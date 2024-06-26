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  4. Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..."

Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..."

Şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti. Teoman Erdoğan için "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.

Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..." - Sayfa 1

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu programa katılan şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerde bulundu.

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Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..." - Sayfa 2

Teoman, "Öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

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Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..." - Sayfa 3

Işık'ın "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusuna yanıt veren Teoman, "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." ifadelerini kullandı.

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Teoman'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Öyle bir karizmatik gücü var ki..." - Sayfa 4

Teoman, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.

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