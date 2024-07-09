Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL
Şarkıcı Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamak için açık artırmaya çıkardı. Gitar 466 bin liraya satıldı.
Şarkıcı Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşen olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı.
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Sanatçının gitarı 466 bin TL'ye alıcı buldu.
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Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.
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Teoman, daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı.
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