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  4. Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL

Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL

Şarkıcı Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamak için açık artırmaya çıkardı. Gitar 466 bin liraya satıldı.

Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL - Sayfa 1

Şarkıcı Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşen olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı.

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Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL - Sayfa 2

Sanatçının gitarı 466 bin TL'ye alıcı buldu.

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Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL - Sayfa 3

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

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Teoman'ın 30 yıllık gitarı, müzayedede satıldı: 466 bin TL - Sayfa 4

Teoman, daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı.

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