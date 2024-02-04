The Crown dizisinde kullanılan kıyafet ve aksesuarlar açık artırmayla satılıyor İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta geçişinden itibaren yaşananların anlatıldığı The Crown dizisinde 6 sezon boyunca kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar açık artırmayla satılıyor

İngiltere'nin son 70 yılına damga vurmuş çok sayıda olayda kullanılan kıyafet ve eşyaları orijinaline benzer şekilde yeniden üreten The Crown yapımcıları, dizinin sona ermesiyle bu ürünlerden 161'ini ünlü müzayede evi Bonhams aracılığıyla satışa çıkardı. 1 | 17

Ülke tahtına en uzun süre oturan hükümdar ünvanını taşıyan Kraliçe Elizabeth, 1953'te tahta çıktığında henüz 27 yaşındaydı. 2 | 17

Taç giyme töreninde kendisi için özel üretilen ve tanrı karşısında dünyevi unvanları bir kenara bıraktığını simgeleyen "kefen tunik" adı verilen bir elbise giydi. 3 | 17