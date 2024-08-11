Tüm zamanların en iyileri: Hasılat rekoru kıran 5 konser turu
Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran turneler, devasa hasılatlarıyla da dikkat çekiyor. Hasılat rekoru kıran turnelerde, onlarca farklı şehirde düzenlenen konserlerde binlerce bilet satılıyor. İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan 5 konseri...
Müzik dünyasında her yıl milyonlarca insanın katıldığı devasa konser turneleri düzenleniyor. Bu turneler, yalnızca müzikal performanslarla değil, aynı zamanda inanılmaz gelirleriyle de dikkat çekiyor.
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranın akın ettiği bu etkinlikler, sanatçılar için sadece bir sahne şovu olmanın ötesinde, kültürel fenomenlere dönüşüyor.
Taylor Swift'in The Eras Tour kapsamında 140'tan fazla konser vermesi, müzik tarihinde yerini aldı.
Tabii konser sayısının çokluğuyla değil, hasılatıyla.