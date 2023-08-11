Turistlerin yeni adresi Frigler'den kalma İnönü Mağaraları Ankara’da Frigler dönemine ait milattan önce 8. yüzyıldan kaldığı belirtilen İnönü Mağaraları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ankara il merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Güdül ilçesinde yer alan İnönü Mağaraları, kamp yapmak ve tarihi yeniden yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yeni adresi oldu. 1 | 10

Hafta sonları kamp yapmaya gelen turistler, yaklaşık 8 bin kişilik nüfusa sahip Güdül ilçesinin ekonomisine de katkı sağlıyor. 2 | 10

Türkiye’de İnönü Mağaraları'na benzer yerler olduğuna fakat Ankara’da bu mağaraların tek olduğuna dikkat çeken Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mağaraların Anadolu’da milattan önce 8’inci ile 5’inci yüzyıllar arasında yaşadığı tahmin edilen Frigler devletinden kalma olduğunu söyledi. 3 | 10