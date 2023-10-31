  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında korunuyor.

Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı - Sayfa 1

Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor.

1 | 18
Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı - Sayfa 2

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. 

2 | 18
Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı - Sayfa 3

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

3 | 18
Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı - Sayfa 4

Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.

4 | 18