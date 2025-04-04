Türk edebiyatının usta kalemi Oğuz Atay: Tutunamayanlardan Tehlikeli Oyunlar’a bir edebiyat serüveni

TEHLİKELİ OYUNLAR

Modern bireyin varoluşsal sancılarını anlatan Tehlikeli Oyunlar’da, Hikmet Benol ana karakterdir. Roman; eski bir mühendis olan Hikmet Benol’un eşi Sevgi’den ayrıldıktan sonra yaşadığı bunalımı ve yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alır. Roman boyunca, Hikmet'in geçmişi ve şimdi arasındaki gelgitler, onun içsel dünyasını daha da karmaşık hale getirir. Hikmet, kendini oyunlar oynamaya adar ve bu oyunlar aracılığıyla hayatını ve toplumdaki yerini anlamaya çalışır. Bu oyunlar, Hikmet’in iç dünyasında yarattığı farklı senaryolar ve karakterlerle doludur. Hikmet, bu oyunlar sayesinde kendi varoluşunu ve toplumsal normları sorgular. Ancak, bu süreç, onun için bir çıkış yolu olmaktan çok, daha derin bir umutsuzluk kaynağı haline gelir. Hikmet’in bu kimlik arayışı yolculuğunda iki misafiri de vardır. Bunlar komşuları Albay Hüsamettin Tambay ve Nurhayat Hanım’dır. Tiyatro eserine de dönüştürülen Tehlikeli Oyunlar birçok kez sahnelenmiştir.