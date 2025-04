Türk edebiyatının usta kalemi Oğuz Atay: Tutunamayanlardan Tehlikeli Oyunlar’a bir edebiyat serüveni

TUTUNAMAYANLAR

Türk aydınının kimlik arayışını ve bu arayışın toplum ile ilişkisini konu alan Tutunamayanlar, Oğuz Atay’ın 1971-1972 yılları arasında kaleme aldığı ilk postmodernist eserdir. Eserde, romanın ana karakterleri; her ikisi de mühendis olan Selim Işık ve Turgut Özben’dir, Selim Işık ve Turgut Özben toplumun beklentilerine ayak uyduramayan bireylerdir. Bir gün Selim ışık intihar eder ve bunu gazetelerden öğrenen Turgut Özben, uzun zamandır ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşı Selim’in geçmişini araştırmaya başlar. Selim, her insana farklı bir yönünü göstermiştir. Turgut ise Selim'in etrafındakilerle iletişime geçer ve onun imgesini yaratmaya çalışır. Zamanla Selim'in görüntüsü oluşur ve okuyucu Selim'in bu hayata neden tutunamadığını anlar. Ayrıca Turgut’un zihninde yaşayan, yardım sever ve Turgut’a “Efendimiz” diye hitap ettiği Olric adında hayali bir arkadaşı vardır. Turgut ile hayali arkadaşı Olric’in diyaloglarının sıklıkla yer aldığı Tutunamayanlar, 1970 TRT Roman Ödülü'nü almış, her cümlesinin dahi muhteşem olduğu, mutlaka okunması gereken bir başyapıttır.