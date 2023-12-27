Türk Rock müziği iki efsanesini yitirdi
2023 yılında Türk kültür-sanat dünyasından birçok kıymetli ve önemli isim yaşamını yitirdi. İşte aramızdan ayrılan sanatçılar ve onlara dair bazı bilgiler...
Burhan Çaçan
"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti.
TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkarmasının ardından "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.
Yalçın Yelence
"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerine imza atan usta yönetmen Yalçın Yelence, tedavi gördüğü hastanede 20 Ocak'ta 69 yaşında hayatını kaybetti.
TRT'nin ilk dış yapımı "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarlığını yapan Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazanmıştı.
Kazım Akşar
Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan ve İngiltere'deki National Theatre'da "The Winter's Tale", "The Tempest" ve "Cymbeline" adlı oyunlarda yardımcı oyuncu olarak yer alan tiyatrocu Kazım Akşar, 28 Şubat'ta vefat etti.
Rana Cabbar
"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı unutulmaz rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rana Cabbar, 20 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını yitirdi.
22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülen Cabbar, karaciğer kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp yetmezliği tedavisi görüyordu.