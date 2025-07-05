Türklerin tarih boyunca kurduğu 81 hanlık ve devlet; Arap Yarımadası bile var.
Türklerin bile varlığından haberdar olmadığı 81 hanlık ve devlet ortaya çıktı. Arap Yarımadası’nda bile devlet kuran Türkler dünyanın dört bir yanına erişmiş…
Türkler, dünya tarihine yön veren köklü milletlerden biridir. Asırlar boyunca Orta Asya'dan Avrupa’ya uzanan geniş coğrafyalarda birçok büyük devlet ve imparatorluk kurmuşlardır.
Siyasi, kültürel ve askeri başarılarıyla çağlarını şekillendiren bu devletler, sadece bulundukları dönemi değil, sonraki medeniyetleri de derinden etkilemiştir.
Hunlardan Göktürklere, Büyük Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan bu devletler, Türk milletinin bağımsızlık ve adalet anlayışının birer yansımasıdır.