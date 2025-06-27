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  4. Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi

Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Erkan Avcı yeni projesini sosyal medyadan yeni tarzıyla duyurdu.

Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi - Sayfa 1

Dizilerde yaz sezonu finali yaşanıyor. Reyting rakamlarıyla üzen diziler ise tek tek ekranlara veda ediyor.

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Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi - Sayfa 2

Tepki çeken yapımlar arasında yer alan Kızıl Goncalar dizisi de 46’ncı bölümüyle ekran macerasını sonlandırdı.

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Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi - Sayfa 3

ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Ekranlara veda eden dizinin oyuncularından Erkan Avcı ise çok kısa sürede başka bir projeye dahil oldu.

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Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi - Sayfa 4

Sosyal medyadan da yeni imajını paylaşan ünlü oyuncu “Yankı” dizisinde rol alacak.

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