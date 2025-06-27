Ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor ; Final kararının ardından yeni proje müjdesi geldi
Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Erkan Avcı yeni projesini sosyal medyadan yeni tarzıyla duyurdu.
Dizilerde yaz sezonu finali yaşanıyor. Reyting rakamlarıyla üzen diziler ise tek tek ekranlara veda ediyor.
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Tepki çeken yapımlar arasında yer alan Kızıl Goncalar dizisi de 46’ncı bölümüyle ekran macerasını sonlandırdı.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Ekranlara veda eden dizinin oyuncularından Erkan Avcı ise çok kısa sürede başka bir projeye dahil oldu.
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