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Ünlü sanatçılar yılbaşında nerede sahne alacak?

Yeni yıla sayılı günler kala sanatçıların sahne programları belli olmaya başladı. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi, 2024 yılını sahnede karşılayacak. Farklı farklı şehirlerde ünlülerin sahne alacağı konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak. İşte bazı sanatçıların yılbaşında konser vereceği şehirler...

Ünlü sanatçılar yılbaşında nerede sahne alacak? - Sayfa 1

Tarkan, 31 Aralık yılbaşı gecesi Bafra'da bir otelde konser verecek.

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Ünlü sanatçılar yılbaşında nerede sahne alacak? - Sayfa 2

Ebru Gündeş, Girne'de sahnede olacak.

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Ünlü sanatçılar yılbaşında nerede sahne alacak? - Sayfa 3

Tan Taşçı da yılbaşı gecesi şarkılarını Girne'de seslendirecek.

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Ünlü sanatçılar yılbaşında nerede sahne alacak? - Sayfa 4

Sibel Can, dinleyicileri ile Kemer'de buluşacak.

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