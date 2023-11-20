Ünlü sanatçılar yılbaşında nerede sahne alacak?
Yeni yıla sayılı günler kala sanatçıların sahne programları belli olmaya başladı. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi, 2024 yılını sahnede karşılayacak. Farklı farklı şehirlerde ünlülerin sahne alacağı konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak. İşte bazı sanatçıların yılbaşında konser vereceği şehirler...
Tarkan, 31 Aralık yılbaşı gecesi Bafra'da bir otelde konser verecek.
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Ebru Gündeş, Girne'de sahnede olacak.
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Tan Taşçı da yılbaşı gecesi şarkılarını Girne'de seslendirecek.
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Sibel Can, dinleyicileri ile Kemer'de buluşacak.
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