Ünlü sanatçılardan Filistin'e destek paylaşımları Sanat dünyasının ünlü isimleri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

İsrail saldırılarının ilk günlerinden itibaren İsrailin saldırılarına tepki gösteren ABD'li oyuncu John Cusack son paylaşımında, "Bu tarif edilemez, felç edici dehşetin ortasında bu kadar alışılmadık bir şekilde açıkta, bu kadar maskesiz... Nihai umut, milyonlarca Yahudi, Hıristiyan, Müslüman, Budist ve ateistin bir araya gelerek bunu reddetmesidir. Dünya isyan ediyor. Milyonlarca kişi, bir halkın güvenliğinin bedelini diğerinin yok olmasına mal edecek siyasi liderlerin kendilerine sunduğu ahlak dışı seçimi kabul etmeyi reddediyor." ifadelerini kullandı. 1 | 11

ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen pazar yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Hayır. Üzgünüm. Bunlar (Filistinliler) 'ikincil hasar' değil, orada doğmuş ve orada yaşayan insanlar ve bu insanların çoğu orada sıkışıp kaldı. Biraz merhametli olun. Onlar Filistinli, bina, yol ya da eşya değil. Onlar insan ve hayatlarını mahvettiğiniz rehineler de öyle. Bu insanlar ikincil hasar da değil." paylaşımını yaptı. 2 | 11

Şarkıcı Yusuf İslam da paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsanların başkalarını insan olarak görmemesi beni şaşırtıyor! Baskı ve soykırım tarihi, Çoğu insanın yüzleşmekten rahatsız olduğu bir tarihtir. Ancak gerçek şu ki, modern tarihin en korkunç acılarının birçoğu Avrupa'nın gelişimi ve sömürgecilik maceralarıyla bağlantılı. İnsanlar, aileler ve çocukların yerlerinden sökülüp köle haline getirilmeleri ya da çoğu zaman atalarının vatanlarında zulüm görüp öldürülmeleri, Batı'nın yükselişiyle doğrudan bağlantılı görünüyor. Bugün de (Batı) aynı dünyada yaşayan diğer insanlara adil ve eşit bir şekilde uygulanmayan insan hakları listesine bağlılığıyla övünmekte." 3 | 11