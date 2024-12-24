Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Zirveyi iki isim paylaştı! Hangi isim ne kadar alacak?
Yılbaşı gecesi düzenlenen özel konserler, hem eğlence tutkunlarının hem de sanatçıların ajandasında büyük yer tutuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla beklenen konserlerde sahneye çıkacak isimlerin ücretleri, 2025 yaklaşırken gündem oldu. Yeni yıla sayılı günler kala, ünlü isimlerin yılbaşı konserlerinden kazanacakları ücretler açıklandı. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Hadise, Ajda Pekkan ve Yıldız Tilbe gibi yıldızlar, sahneye çıkacakları mekanlardan milyonlarca lira alacak.
Ebru Gündeş ve Hadise bu yıl da zirveyi paylaşıyorlar. İkilinin yılbaşı konserlerinden elde edeceği gelir 10 milyon liraya yaklaşıyor. Onları, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan ve Yıldız Tilbe gibi diğer popüler isimler takip ediyor.
İşte sanatçılar ve alacakları rakamlar...
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