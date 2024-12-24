Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Zirveyi iki isim paylaştı! Hangi isim ne kadar alacak?

Ebru Gündeş ve Hadise bu yıl da zirveyi paylaşıyorlar. İkilinin yılbaşı konserlerinden elde edeceği gelir 10 milyon liraya yaklaşıyor. Onları, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan ve Yıldız Tilbe gibi diğer popüler isimler takip ediyor.

İşte sanatçılar ve alacakları rakamlar...