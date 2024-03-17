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  4. Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın...

Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın...

Estetik Cerrahi Dr. Julian De Silva, matematiksel hesaplamalar yardımıyla dünyanın en güzel yüzüne sahip 10 ünlüsünü belirledi. Altın Güzellik oranına sadık kalarak yapılan hesaplamalar sonucunda en yüksek puanı Bella Hadid aldı. İşte dünyanın en güzel yüz hatlarına sahip 10 ünlü isim...

Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın... - Sayfa 1

10- Cara Delevingne

Genel sonuç: 89.99

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Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın... - Sayfa 2

9- Katy Perry 

Genel sonuç: 90.08

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Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın... - Sayfa 3

8- Natalie Portman

Genel sonuç: 90.51

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Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın... - Sayfa 4

7- Scarlett Johansson

Genel sonuç: 90.91

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