Uzmanlar belirledi: İşte altın orana göre en güzel 10 kadın...
Estetik Cerrahi Dr. Julian De Silva, matematiksel hesaplamalar yardımıyla dünyanın en güzel yüzüne sahip 10 ünlüsünü belirledi. Altın Güzellik oranına sadık kalarak yapılan hesaplamalar sonucunda en yüksek puanı Bella Hadid aldı. İşte dünyanın en güzel yüz hatlarına sahip 10 ünlü isim...
10- Cara Delevingne
Genel sonuç: 89.99
1 | 10
9- Katy Perry
Genel sonuç: 90.08
2 | 10
8- Natalie Portman
Genel sonuç: 90.51
3 | 10
7- Scarlett Johansson
Genel sonuç: 90.91
4 | 10