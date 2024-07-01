Yılın ilk altı ayında en çok izlenen filmler belli oldu: İşte zirvedeki film...

8. Atatürk 1881-1919

Yılın ilk günlerinde vizyona giren 'Atatürk 1881-1919', 572 bin 819 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen 8. filmi oldu. Filmden 74 milyon 48 bin lira gelir elde edildi.

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk serisinin ikinci filmi, Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan süreci işliyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik etti.