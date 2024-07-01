Yılın ilk altı ayında en çok izlenen filmler belli oldu: İşte zirvedeki film...
2024'ün ilk 6 ayında Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, toplam 217 filmin vizyona girdiği ilk 6 ayda, toplam izleyici sayısı 18 milyon 438 bin 42'ye ulaştı.
10. Maymunlar Cehennemi
Wes Ball'un yönettiği 'Maymunlar Cehennemi' 404 bin kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 10. yapım oldu.
Film, Sezar'ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.
Yapımdan 65 milyon 231 bin lira gelir elde edildi.
9. Kardeş Takımı
Anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini işleyen komedi filmi 'Kardeş Takımı', en çok izlenen 9. yapım oldu.
Filmi 449 bin 780 kişi izlerken, elde edilen hasılat ise 56 milyon 82 bin lirayı buldu.
Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Gülhan Tekin ve Melis İşiten gibi isimlerin rol aldığı filmi Mustafa Kotan yönetti.
8. Atatürk 1881-1919
Yılın ilk günlerinde vizyona giren 'Atatürk 1881-1919', 572 bin 819 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen 8. filmi oldu. Filmden 74 milyon 48 bin lira gelir elde edildi.
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk serisinin ikinci filmi, Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan süreci işliyor.
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik etti.
7. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
Denis Villeneuve'un yönettiği 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki', en çok izlenen 7. film olarak listeye girdi.
Macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çeken yapımı izleyenlerin sayısı 588 bin 688 olurken, elde edilen gelir ise 112 milyon 844 bin liraya ulaştı.
Filmde Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux rol aldı.