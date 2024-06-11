Yüzyılın en büyük düşünürlerinden ünlü dilbilimci Noam Chomsky artık konuşamıyor
Dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky artık konuşamıyor. Filistin'e desteği ile bilinen Chomsky'nin Gazze'de yaşananlara sessiz kalması dikkat çekmişti.
95 yaşındaki tarihçi, yazar ve dilbilimci Noam Chomsky'nin sağlığının bir olay sonrasında kötüleştiği ve iletişim kuramadığı açıklandı. Ünlü dilbilimci, geçen yılın haziran ayından beri hiç görüntülenmedi. Hatta, Chomsky'nin Gazze'deki savaş hakkında yorum yapmaması dikkat çekmişti.
Filistin'e destek veren ve İsrail'in "suçları" hakkında görüşlerini sık sık dile getiren Chomsky, konuyla ilgili gösterilere ve tartışmalara hiçbir şekilde katılmadı.
Media Lens'in haberine göre, MIT profesörünün sağlığının bozulmasının ardından bir daha kamuoyuna geri dönme ihtimal oldukça düşük.
Profesör Chomsky'nin eski asistanı Bev Stohl ise akademisyenin "e-postalara yanıt vermediğini veya röportaj yapmadığını" belirtti.
2017'de emekli olana kadar 24 yıl boyunca MIT'de Chomsky'nin ofis müdürü olarak çalışan Stohl şunları yazdı:
"Yakın bir aile üyesiyle iletişim halindeyim ve yakın gelecekte daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz. Noam 95 yaşında ve haziran ayında bir sağlık problemi yaşadı. Kendisi hala bizimle birlikte, şu anda haberleri izliyor (izlediği şeyden pek memnun görünmüyor)."