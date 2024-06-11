Yüzyılın en büyük düşünürlerinden ünlü dilbilimci Noam Chomsky artık konuşamıyor

2017'de emekli olana kadar 24 yıl boyunca MIT'de Chomsky'nin ofis müdürü olarak çalışan Stohl şunları yazdı:

"Yakın bir aile üyesiyle iletişim halindeyim ve yakın gelecekte daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz. Noam 95 yaşında ve haziran ayında bir sağlık problemi yaşadı. Kendisi hala bizimle birlikte, şu anda haberleri izliyor (izlediği şeyden pek memnun görünmüyor)."