Zirvenin sahibi değişti! İlk sıra herkesi şaşırttı: İşte 2024'ün en çok izlenen dizileri...
60 farklı dizinini ekrana geldiği 2024 yılında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Sadece 2 dizi çift haneli reyting ortalamasına ulaştı.
Birçok yeni dizinin yayın hayatına başladığı 2024'te dizilerin ömrü kısa sürdü. Reklam gelirleri ve yurt dışı satışları istenilen düzeyde olmayan yapımlar peşi sıra final kararı aldı. 60 farklı dizinin yayınlandığı 2024'te en çok izlenen diziler belli oldu.
İşte 2024'te en çok izlenen diziler...
Yargı - 5,77 reyting
Bu yıl final sezonuyla ekranlara gelen Yargı son 18 bölümünde 5,77 reyting ortalamasıyla listenin son basamağını oluşturdu. Yayın hayatına 19 Eylül 2021 tarihinde başlayan dizi, 88. bölümünde 6,85 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı.
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nu Aşk 101 dizisinden sonra tekrardan bir araya getiren dizi, idealist bir savcı olan Ilgaz ile dediğim dedik avukat Ceylin'in birbirlerinin hayatını etkileyen cinayet vakası sonrası gelişen ilişkilerine odaklanıyor.
Teşkilat - 6,33 reyting
Önceki yılların aksine 2024'e sakin bir giriş yapan Teşkilat sezonun ikinci yarısında Tolga Sarıtaş'ın başrolü devralmasıyla birlikte performansını artırarak 6,33 reyting ortalamasına ulaştı. Yayın hayatına 7 Mart 2021 tarihinde başlayan dizi yılın en yüksek seviyesine 17 Kasım'da yayınlanan 124. bölümünde 9,24 reytingle ulaştı.
Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat ikilisini Söz dizisinden sonra tekrardan buluşturan dizi, istihbarat teşkilatında çalışanların hikayelerini anlatıyor.
Kuruluş Osman - 6,39 reyting
Yayınlandığı beş yılda da en çok izlenen diziler listesinden düşmeyen Kuruluş Osman 34 bölümde 6,39 reyting ortalamasıyla bu seriyi sürdürdü. Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan dizinin en yüksek seviyesi yılın ilk yayınında 7,80 reytingle gözlendi.
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi, Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in başarılarla dolu hayatını takip ediyor.