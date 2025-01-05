Zirvenin sahibi değişti! İlk sıra herkesi şaşırttı: İşte 2024'ün en çok izlenen dizileri...

Birçok yeni dizinin yayın hayatına başladığı 2024'te dizilerin ömrü kısa sürdü. Reklam gelirleri ve yurt dışı satışları istenilen düzeyde olmayan yapımlar peşi sıra final kararı aldı. 60 farklı dizinin yayınlandığı 2024'te en çok izlenen diziler belli oldu.

İşte 2024'te en çok izlenen diziler...