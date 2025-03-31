1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu
Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyat araştırmaları sürerken, 1 milyon liranın altında model bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle otomotiv sektöründe fiyatlar yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 düşerek 90 bin 730 adede geriledi.
Otomobil satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 daralma ile 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.
Bu yılın başlarında sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 900 bin TL altında otomobil kalmamıştı.Fyat listeleri güncellendi ve artık 1 milyonun altında hiçbir araç yok.
İŞTE EN UCUZ SIFIRLARIN ARAÇ LİSTESİ...