  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu

1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyat araştırmaları sürerken, 1 milyon liranın altında model bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle otomotiv sektöründe fiyatlar yükseldi.

1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 düşerek 90 bin 730 adede geriledi.

1 | 13
1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 2

Otomobil satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 daralma ile 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.

2 | 13
1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 3

Bu yılın başlarında sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 900 bin TL altında otomobil kalmamıştı.Fyat listeleri güncellendi ve artık 1 milyonun altında hiçbir araç yok.

İŞTE EN UCUZ SIFIRLARIN ARAÇ LİSTESİ...

3 | 13
1 milyon liradan düşük araba yok! Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 4

Fiat Egea sedan 

1 milyon 004 bin 900 TL

4 | 13