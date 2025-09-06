  1. Ekonomim
  4. 10 dakika şarj, 260 km yol! Mercedes’in yeni elektriklisi ağızları açık bırakacak

Mercedes, G serisi için yeniden harekete geçti. 2023’te üretimden kaldırılan arazi aracının geri geleceği duyurusunun ardından bir hamle de GLC ailesi için geldi. Tamamen elektrikli, yenilenen tasarımı ve performansıyla GLC dikkatleri çekecek.

Otomobil pazarında 2026 yılı için oldukça iddialı hazırlanan Mercedes-Benz, şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Günümüz trendi elektrikli otomobil modellerine odaklanan Alman otomobil devi, aileye yakında yepyeni bir üye ekleyecek.

Önümüzdeki günlerde Berlin’de düzenlenecek otomobil fuarında büyük sürprizler bekleniyor. 

Mercedes’in ise etkinlikte en favori marka olması bekleniyor. Birçok yeni modelini sahneye çıkarması beklenen Alman firma, GLC serisiyle elektrikli otomobil pazarına yeniden yön verecek.

7 Eylül'de tanıtılması beklenen Mercedes-Benz GLC, tanıtım öncesi resmi görselleriyle sızdırıldı. Söz konusu görüntülerde aracın tasarımı tamamen görünürken, bazı detaylar ise gözden kaçmadı.

