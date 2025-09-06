10 dakika şarj, 260 km yol! Mercedes’in yeni elektriklisi ağızları açık bırakacak
Mercedes, G serisi için yeniden harekete geçti. 2023’te üretimden kaldırılan arazi aracının geri geleceği duyurusunun ardından bir hamle de GLC ailesi için geldi. Tamamen elektrikli, yenilenen tasarımı ve performansıyla GLC dikkatleri çekecek.
Otomobil pazarında 2026 yılı için oldukça iddialı hazırlanan Mercedes-Benz, şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Günümüz trendi elektrikli otomobil modellerine odaklanan Alman otomobil devi, aileye yakında yepyeni bir üye ekleyecek.
Mercedes’in ise etkinlikte en favori marka olması bekleniyor. Birçok yeni modelini sahneye çıkarması beklenen Alman firma, GLC serisiyle elektrikli otomobil pazarına yeniden yön verecek.