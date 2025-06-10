1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon.
Liste başı tartışmasız Japonlar’dan oluştuğu düşünülen milyon kilometrelik araçlar sıralandı. İlk sıra görenleri şaşırttı.
Otomotiv sektöründeki genel algıya göre milyon kilometrelere ulaşabilecek araçlar arasında Japonlar’ın başı çekmesi hatta listeyi domine etmesi beklenir.
Fakat tarihte ilk defa 1 milyon kilometreyi deviren ve hatta 4’e katlayan ilk otomobil ne bir Toyota Corolla ne de başka bir Japon markası.
LİSTENİN BAŞINDA NE JAPON NE DE ALMAN VAR
Autopedya tarafından derlenen bilgiye göre listenin başını safkan İsveçli Volvo çekiyor. O listenin tamamı şu şekilde: