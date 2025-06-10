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  4. 1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon.

1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon.

Liste başı tartışmasız Japonlar’dan oluştuğu düşünülen milyon kilometrelik araçlar sıralandı. İlk sıra görenleri şaşırttı.

1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon. - Sayfa 1

Otomotiv sektöründeki genel algıya göre milyon kilometrelere ulaşabilecek araçlar arasında Japonlar’ın başı çekmesi hatta listeyi domine etmesi beklenir.

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1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon. - Sayfa 2

Fakat tarihte ilk defa 1 milyon kilometreyi deviren ve hatta 4’e katlayan ilk otomobil ne bir Toyota Corolla ne de başka bir Japon markası.

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1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon. - Sayfa 3

LİSTENİN BAŞINDA NE JAPON NE DE ALMAN VAR

Autopedya tarafından derlenen bilgiye göre listenin başını safkan İsveçli Volvo çekiyor. O listenin tamamı şu şekilde:

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1.000.000 kilometreyi deviren 5 otomobil * Liste başında ne Corolla var ne de başka Japon. - Sayfa 4

5- TOYOTA COROLLA (1.600.000 KM)

ABD’li bir öğretmen, 1993 model Toyota Corolla’sını günlük yolculuklarında kullanarak toplamda 1.600.000 kilometreye ulaştı. Uzun ömrünün sırrı, düzenli yağ değişimi ve detaylı bakım.

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