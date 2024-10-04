Opel'den yılın son fırsatı! Sıfır faizle 0 km araba. Elinizi çabuk tutun
Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Opel, sevilen modeli için Ekim ayı kampanyasını duyurdu. Tüm modellerde geçerli kampanya ile istediğiniz Opel araca sahip olun. Hem de sıfır faiz 12 ay vade imkanıyla!
Eylül ayı geride kalırken otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fırsat kapıları açıldı. Opel, Eylül ayı kampanyasını açıklarken, bu kampanyanın tüm modeller için geçerli olduğunu da duyurdu.
Binek ve hafif ticari araçların satın alımında kolaylık sağlayan Opel, yenilenen tasarımıyla birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla da öne çıkan Opel Corsa modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor.
OPEL’DE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
Markanın sevilen otomobillerinden Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.
SUV otomobil severlere hitap eden Crossland, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor.