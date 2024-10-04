Opel'den yılın son fırsatı! Sıfır faizle 0 km araba. Elinizi çabuk tutun

Binek ve hafif ticari araçların satın alımında kolaylık sağlayan Opel, yenilenen tasarımıyla birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla da öne çıkan Opel Corsa modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor.