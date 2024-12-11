16 yıllık tamirciden ikinci el uyarısı ; Zengin olmayan bu 8 otomobilden uzak dursun
İzmir’de 16 yıldır şanzıman ustası olarak çalışan Vedat Altar, en çok problem çıkaran ve tamir ettiği 8 otomobili listeledi. Altar, “Zengin olmayan bu arabaları almasın” dedi.
Gün geçtikçe otomobil ihtiyacı daha da artıyor. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek ya da heveslerini gerçekleştirebilmek için araç sahibi olmaya çalışıyor.
Yüksek fiyatlar nedeniyle ise kimileri hayallerini erteliyor kimileri ise borçlanıyor. Bu nedenle zorlu şartlarla araç sahibi olunuyor.
Bu noktada vatandaşlara yardımcı olmak isteyen Vedat Altar ise 16 yıllık sanayideki tecrübesini paylaştı. Altar en çok tamir ettiği ve dükkanına gelen otomobil marka ve modellerini sıraladı.
EN ÇOK ŞANZIMAN ARIZASI VEREN 8 OTOMOBİL
Altar, “Otomobil satın almak ülkemizde çok zor bu nedenle bazı müşterilerimiz bize gelerek sorunsuz vitesleri soruyor. Ya da satın alacakları otomobilin marka modelini söyleyerek kronik problemi olup olmadığını soruyor. Biz de tecrübelerimiz çerçevesinde kendilerine yardımcı oluyoruz.” dedi.