16 yıllık tamirciden ikinci el uyarısı ; Zengin olmayan bu 8 otomobilden uzak dursun

EN ÇOK ŞANZIMAN ARIZASI VEREN 8 OTOMOBİL

Altar, “Otomobil satın almak ülkemizde çok zor bu nedenle bazı müşterilerimiz bize gelerek sorunsuz vitesleri soruyor. Ya da satın alacakları otomobilin marka modelini söyleyerek kronik problemi olup olmadığını soruyor. Biz de tecrübelerimiz çerçevesinde kendilerine yardımcı oluyoruz.” dedi.