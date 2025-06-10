1980’e damga vurmuştu! Skoda’nın efsane modeli elektrikli olarak geri dönüyor; ilk görüntüler geldi

Günümüzde artık otomobil pazarında trend, tamamen hibrit ve elektrikli modellere çevrilmiş durumda. Buna paralel olarak hem dev firmalar hem de diğer şirketler otomobillerinde artık elektrikliye geçiş yapmaya başladı. Tesla, BYD ve diğer elektrikli otomobiller dünyaya yön verirken, köklü markalar da ikonik modellerini tamamen elektrikli olarak yeniden karşımıza çıkarıyor.