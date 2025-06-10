1980’e damga vurmuştu! Skoda’nın efsane modeli elektrikli olarak geri dönüyor; ilk görüntüler geldi
Skoda’nın 1980’li yıllara damga vuran gülen yüzlü otomobili olarak da bilinen Skoda Favorite, yıllar sonra günümüz trendi olan elektrikli olarak geri dönüyor. Aracın konsept görüntüleri paylaşıldı.
Sağlam ve sade otomobilleriyle piyasada milyonlarca kişiye hitap eden Skoda, elektrikli otomobil pazarında ayak uydurmak için var gücüyle çalışıyor.
Günümüzde artık otomobil pazarında trend, tamamen hibrit ve elektrikli modellere çevrilmiş durumda. Buna paralel olarak hem dev firmalar hem de diğer şirketler otomobillerinde artık elektrikliye geçiş yapmaya başladı. Tesla, BYD ve diğer elektrikli otomobiller dünyaya yön verirken, köklü markalar da ikonik modellerini tamamen elektrikli olarak yeniden karşımıza çıkarıyor.
Buna son katılan isim ise Skoda olacak. Sektörün iddialı isimlerinden Skoda, 1980’li dönemlerde piyasaya sürdüğü ve ikonikleşen modeli için yıllar sonra sürpriz bir adım atmaya hazırlanıyor.