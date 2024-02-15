Fiyat düşüşü durdu, 2. el araçlar yeniden yatırımcının gündeminde

Rapora göre, 2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. 2023'ün son çeyreğinde 2. el araç fiyatlarında yaşanan gerilemenin 2024 yılına giriş ile birlikte durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü. Diğer taraftan, bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılarda ise fiyat artışları gözlemlendi. Tüm bu gelişmelere paralel olarak satışta kalma süreleri uzamaya devam ediyor.

2 | 7