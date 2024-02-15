Fiyat düşüşü durdu, 2. el araçlar yeniden yatırımcının gündeminde
Ocak ayı 2. El Oto Raporu’na göre, araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. Geçen yılın son çeyreğinde fiyatlarda meydana gelen gerilemenin 2024'e girişle birlikte durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü. Bireysel satıcıların fiyat düşürdüğü, kurumsalların ise fiyatları yükselttiği belirtilirken, satışta kalma sürelerinin uzamaya devam ettiği vurgulandı.
Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun Ocak ayına ait verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektör hakkında değerlendirmeler yer aldı.
Rapora göre, 2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. 2023'ün son çeyreğinde 2. el araç fiyatlarında yaşanan gerilemenin 2024 yılına giriş ile birlikte durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü. Diğer taraftan, bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılarda ise fiyat artışları gözlemlendi. Tüm bu gelişmelere paralel olarak satışta kalma süreleri uzamaya devam ediyor.
Buna karşın, alternatif yatırım araçları içerisinde yer alan mevduat faizi getirilerinin enflasyon ve TCMB politika faizi seviyelerinin altında olması “2. el oto yeniden mi yatırım aracı oluyor?” sorusunu akla getiriyor.
Kızıldeniz yolunun kapanması tedarik açısından soru işareti oluşturuyor
Pandemi ile birlikte 2023 yılının başlarında da etkili olan 0 kilometre araç tedarik sorunlarının, Kızıldeniz’in kapanması nedeniyle önümüzdeki günlerde tekrar yaşanabileceği endişesi sektörde dile getirilmeye başlandı.