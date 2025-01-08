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  4. 2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor

2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor

Gayrimenkul ve otomotiv piyasalarının sakinleştiği 2024 yılı geride kalırken otomobil satışında zirvenin sahibi değişti.

2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor - Sayfa 1

Dünyada yaşanan ekonomik krizden etkilenen Türkiye’de de vatandaşların tercihleri değişti. Yüksek fiyatlar nedeniyle ev sahibi olamayanlar yönünü otomobillere çevirdi.

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2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor - Sayfa 2

Hal böyle olunca 2024 yılı otomobil satışının yüksek olduğu bir yıl olarak gerçekleşti. 

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2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor - Sayfa 3

En çok satan otomobiller arasında zirvede görmeye alışık olduğumuz Fiat’ta işler değişirken Fransız Renault zirveye oturdu.

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2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor - Sayfa 4

İşte 2024 yılında en çok satılan otomobiller.

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