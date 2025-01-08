2024 yılına satışıyla damga vuran otomobiller ; Fiat zirveyi kaptırdı. İşler değişiyor
Gayrimenkul ve otomotiv piyasalarının sakinleştiği 2024 yılı geride kalırken otomobil satışında zirvenin sahibi değişti.
Dünyada yaşanan ekonomik krizden etkilenen Türkiye’de de vatandaşların tercihleri değişti. Yüksek fiyatlar nedeniyle ev sahibi olamayanlar yönünü otomobillere çevirdi.
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En çok satan otomobiller arasında zirvede görmeye alışık olduğumuz Fiat’ta işler değişirken Fransız Renault zirveye oturdu.
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