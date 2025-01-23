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  4. 2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor

2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor

Geçtiğimiz 2024 yılında ülkemizde vatandaşların en çok tercih ettiği SUV marka otomobiller belli oldu.

2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 1

Türkiye’de milyonlarca insanın zamanla otomobil tercihi değişti. Son yıllarda ülke genelinde araç sahibi olanların çoğunluğu SUV modellere döndü.

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2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 2

Özellikle crossover tasarımların yaygınlaşmasıyla talepler doğrudan yüksek araçlara kaydı. Bu da markaları daha farklı tasarımlara sürükledi.

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2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 3

Elektrikli otomobillerin de hayatımıza girmesiyle SUV araçlar daha çok görüntü vermeye başladı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl en çok satılan SUV araçlar da belli oldu.

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2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 4

2024’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATILAN SUV’LAR

İşte Türkiye’de geçtiğimiz yıl en çok satılan SUV’lar:

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