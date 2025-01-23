2024’ün en çok satılan SUV’u belli oldu. Zirve şaşırttı ; Peynir ekmek gibi satıyor
Geçtiğimiz 2024 yılında ülkemizde vatandaşların en çok tercih ettiği SUV marka otomobiller belli oldu.
Türkiye’de milyonlarca insanın zamanla otomobil tercihi değişti. Son yıllarda ülke genelinde araç sahibi olanların çoğunluğu SUV modellere döndü.
Özellikle crossover tasarımların yaygınlaşmasıyla talepler doğrudan yüksek araçlara kaydı. Bu da markaları daha farklı tasarımlara sürükledi.
Elektrikli otomobillerin de hayatımıza girmesiyle SUV araçlar daha çok görüntü vermeye başladı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl en çok satılan SUV araçlar da belli oldu.