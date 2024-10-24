2024'ün en iyi hibrit araçları belli oldu! İlk sıraya o model damgasını vurdu

Hibrit otomobillerin, elektrikli araçlara kıyasla daha uygun maliyetli olması onları cazip kılan başlıca faktörlerden biri. Ford CEO'su Jim Farley, elektrikli araçlarda kullanılan büyük pillerin, bu araçları benzinlilerden çok daha pahalı hale getirdiğini ve bu durumun kitle pazarı için sorun yarattığını belirtiyor. Çoğu tüketicinin yüksek bir fiyat farkını kabul etmeyeceğini vurgulayan Farley, hibrit araçların daha küçük pillerle çalışmasının onları daha erişilebilir hale getirdiğini ifade ediyor.