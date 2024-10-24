2024'ün en iyi hibrit araçları belli oldu! İlk sıraya o model damgasını vurdu
Hem yakıt tasarrufu hem de güçlü performanslarıyla öne çıkan hibrit modeller, son dönemde elektrikli araçların satışlarını geride bırakarak sürücülerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. ABD merkezli otomobil araştırma ve değerleme sitesi MotorTrend, 2024'ün en iyi hibrit araçlarını belirledi.
Araçlarda elektrikli dönüşüm hız kazanırken, uzun yolda menzil endişesi ve şarj istasyonu yetersizliği gibi sebeplerle bazı otomobil alıcıları hibrit araçlara yöneliyor. Hem elektrik hem de akaryakıt kullanabilen plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV), son dönemde artan satışlarıyla sürücülerin tercihi haline geldi.
Otomobil üreticileri, elektrikli araç üretimine geçiş hedeflerini yeniden değerlendirerek hibrit modellere yönelmeye başladı. 2030'a kadar tamamen elektrikli araç üretme taahhüdünü revize eden Volvo, yıl sonuna kadar satışlarının yüzde 90'ını hibrit ve elektrikli otomobillerin oluşturacağını açıkladı. Ford, tamamen elektrikli SUV üretme planlarından geri adım atarak hibrit araçları tercih ettiğini duyurdu. Hyundai, hibrit araç portföyünü yedi modelden 14 modele çıkarma kararı alırken, Volkswagen de hibritlere yönelik yatırımlarını artırma sözü verdi.
Hibrit otomobillerin, elektrikli araçlara kıyasla daha uygun maliyetli olması onları cazip kılan başlıca faktörlerden biri. Ford CEO'su Jim Farley, elektrikli araçlarda kullanılan büyük pillerin, bu araçları benzinlilerden çok daha pahalı hale getirdiğini ve bu durumun kitle pazarı için sorun yarattığını belirtiyor. Çoğu tüketicinin yüksek bir fiyat farkını kabul etmeyeceğini vurgulayan Farley, hibrit araçların daha küçük pillerle çalışmasının onları daha erişilebilir hale getirdiğini ifade ediyor.
Plug-in hybrid (PHEV) teknolojisi, elektrik motorunu içten yanmalı motorla birleştiren bir hibrit araç konsepti olarak öne çıkıyor. Dışarıdan şarj edilebilen batarya sistemi sayesinde bu araçlar, kısa mesafelerde yalnızca elektrik enerjisiyle hareket edebiliyor. Batarya enerjisi tükendiğinde veya daha fazla güç gerektiğinde ise benzinli motor devreye girerek aracın performansını destekliyor.