2025 Citroen C4 Yepyeni Tasarımıyla Tanıtıldı: İşte Yeni C4 ve C4X
Türkiye pazarında aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Citroen, tamamen yenilenen C4 ve C4X modellerini görücüye çıkardı.
Hem dünyada hem Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Citroen, en sevilen modellerinden C4’ün yeni versiyonunu görücüye çıkardı. Bunun yanında kardeşi C4X modeli de geldi. Özellikle C4, hem dış hem iç hem de teknik tarafta önemli değişikliklerle karşımıza çıkıyor.
Yeni C4 ve C4X’in 2025 başlarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyatları henüz açıklanmadı. Türkiye’de de satışa çıkacaklarını söyleyebiliriz. Peki C4’ün yenilenen modelleri neler sunuyor?
2025 CITROEN C4 ARTIK RESMİ!
Tasarım tarafında bazı değişikliklere uğrayan C4, 2022’de tanıtılan Oli konseptinden izler taşıyor.
Öte yandan güncellenen C4’te manuel şanzımanlı 99 beygir gücündeki versiyon sunulmayacak. Başlangıç versiyonu, çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş yepyeni 99 beygirlik 1,2 litrelik hafif hibrit olarak karşımıza çıkacak. 8 ileri şanzımanlı 128 beygir gücündeki 1,2 litrelik benzinli motor da yeni C4 de var.