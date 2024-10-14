2025 Citroen C4 Yepyeni Tasarımıyla Tanıtıldı: İşte Yeni C4 ve C4X

Hem dünyada hem Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Citroen, en sevilen modellerinden C4’ün yeni versiyonunu görücüye çıkardı. Bunun yanında kardeşi C4X modeli de geldi. Özellikle C4, hem dış hem iç hem de teknik tarafta önemli değişikliklerle karşımıza çıkıyor.