2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları
2025 Ekim ayında otomotiv markaları sıfır araç alımlarına yönelik çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu dönemde araba almak veya arabasını değiştirmek isteyenlere nakit indirimleri, takas desteği ve esnek faiz oranlarına sahip kredi seçenekleri sunuluyor. İşte, güncel sıfır araç kampanyaları...
JEEP
- Avenger Electric modelinin Limited donanımlı versiyonu 49 bin TL, Summit donanımlı versiyonu 66 bin 800 TL takas desteği,
- Avenger e-Hybrid modelinin Limited donanımlı versiyonuna 60 bin TL, Summit donanımlı versiyonuna 116 bin TL’ye varan takas desteği,
- Avenger 4xe modelinin Overland donanımlı versiyonu 116 bin TL takas desteği,
- North Star’a 115 bin TL ve Summit donanımlı versiyonuna 60 bin TL takas desteği
- Compass’ın North Star ve Summit versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
NISSAN
Nissan Juke
Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat.
Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.
Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai Mild Hybrid
Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat.
Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai e-POWER
N-Design: 200.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan X-Trail Mild Hybrid
Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat.
Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Townstar
Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit desteği +
- 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi
- 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi
Van EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
Combi EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.