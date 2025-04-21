2025'in ilk çeyreğinde en çok tercih edilen ikinci el araçlar açıklandı: O markalar zirveye oturdu
2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ikinci el otomobil pazarında en fazla satış, yüzde 51’lik oranla C segmentinden geldi.
Online ikinci el araç platformu VavaCars’ın piyasa verilerinden derlediği rapora göre, tüketici tercihlerinde yakıt ekonomisi, iç hacim ve kullanım çok yönlülüğü gibi kriterler öne çıkıyor. C segmenti, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından sunduğu avantajlarla pazardaki lider konumunu sürdürdü.
Bu segmentte Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla en çok tercih edilen modeller olurken, Renault, Volkswagen ve Fiat markaları toplam satışlarda liderliği paylaştı.
B SEGMENTİNDE TERCİH EDİLEN MARKALAR
Şehir içi ulaşımda sundukları pratiklikle öne çıkan B segmenti otomobiller arasında Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 en çok tercih edilen modeller oldu. Düşük yakıt tüketimi ve kompakt yapılarıyla dikkat çeken bu araçlar, kullanıcılar tarafından ekonomik ulaşımın ideal seçenekleri arasında gösteriliyor.