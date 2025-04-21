2025'in ilk çeyreğinde en çok tercih edilen ikinci el araçlar açıklandı: O markalar zirveye oturdu

Online ikinci el araç platformu VavaCars’ın piyasa verilerinden derlediği rapora göre, tüketici tercihlerinde yakıt ekonomisi, iç hacim ve kullanım çok yönlülüğü gibi kriterler öne çıkıyor. C segmenti, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından sunduğu avantajlarla pazardaki lider konumunu sürdürdü.