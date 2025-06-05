2025 yılında ikinci elde en çok değer kaybeden otomobiller açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu

Özellikle sıfır araçlardaki kampanyalar ve ayrıca tanınan bazı haklar ikinci el otomobil pazarında da büyük bir yara açtı. Teknoloji içerikleriyle son yıllarda dikkat çeken Tamindir.com, 2025 yılında en çok değer kaybı yaşayan otomobilleri açıkladı. İşte hem Türkiye'de hem de dünyada en çok değer kaybeden ikinci el otomobiller: