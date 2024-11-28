2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeniden Değerleme Oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de bu orana göre yeniden belirleniyor. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? Ödeme nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte detaylar...
Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak.
Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50.
Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?