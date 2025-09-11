2025’in en çok satan 10 lüks otomobili! Zirvede sürpriz isim; işte şimdiye kadar en çok satanlar
Otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 2025’in yarısı tamamlanırken, şu ana kadar en çok satan 10 lüks otomobil modeli açıklandı.
Otomobil pazarında kıyasıya rekabet var. Özellikle geçtiğimiz günlerde düzenlenen Berlin’deki otomobil fuarında dev şirketler kozlarını oynayarak gücünü bir kez daha gösterdi.
BMW, Mercedes-Benz ve birçok Çinli markanın da boy gösterdiği fuarda yeni modeller tanıtıldı. Fransız Renault ise, Türkiye pazarında da ses getirecek yeni Clio modelini tanıtarak önemli değişimleri gözler önüne serdi. 2025’in sonuna doğru adım adım ilerlerken, şu ana kadar lüks otomobillerin satış verileri merak konusuydu.
Otomobil medyasından motor1.com, şu ana kadar en çok satılan 10 lüks otomobili listeledi. Merakla beklenen listede birçok önemli model damga vurdu. İşte bugüne kadar en çok satan 10 lüks araç.