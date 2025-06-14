2025’te satın alınabilecek en iyi elektrikli otomobiller. Uzmanlar test etti, işte en iyileri

Uzmanlara göre elektrikli otomobil satın almak, asla göründüğü kadar kolay değil. Fiyatının aksine sahip olduğu teknolojiler, menziller ve birçok detay satın alırken önemli rol oynuyor. Öyle ki benzinli segmentte en iyi otomobilleri üreten markalar, ne yazık ki elektrikli modellerde aynı performansı sergileyemiyor. Peki hangi elektrikli otomobiller satın alınmalı? İşte uzmanlar tarafından hazırlanan liste: