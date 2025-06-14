2025’te satın alınabilecek en iyi elektrikli otomobiller. Uzmanlar test etti, işte en iyileri
Kıyasıya rekabetin yaşandığı elektrikli otomobil pazarında en iyi modeller belli oldu. Hem lüks hem orta segment modeller karşı karşıya. İşte 2025’te satın alınabilecek en iyi elektrikli otomobiller!
Benzinli ve dizel modellerin yerini almaya başlayan elektrikli otomobillerin sayısı, her geçen gün artıyor. Bu segmentte çok sayıda otomobil yer alırken, tüketiciler de tercihini artık elektriklilerden yana yapıyor.
Yıl 2025 ve halen otomobil satın alırken kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. Yurt dışı otomobil sitesi InsideEVs, 2025’te satın alınması gereken en iyi elektrikli otomobillerin listesini paylaştı.
Uzmanlara göre elektrikli otomobil satın almak, asla göründüğü kadar kolay değil. Fiyatının aksine sahip olduğu teknolojiler, menziller ve birçok detay satın alırken önemli rol oynuyor. Öyle ki benzinli segmentte en iyi otomobilleri üreten markalar, ne yazık ki elektrikli modellerde aynı performansı sergileyemiyor. Peki hangi elektrikli otomobiller satın alınmalı? İşte uzmanlar tarafından hazırlanan liste:
2025 Tesla Model Y Avrupa Versiyonu
Tesla, elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini 2025 Model Y’nin Avrupa spesifikasyonlu Launch Series versiyonuyla bir kez daha ortaya koydu. 46.630 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip olan araç, 526 ile 575 km arasında değişiyor. Araç, arkadan itişli ya da dört çeker olarak tercih edilebiliyor.