250 bin TL indirim, takas desteği, faizsiz kredi fırsatı! İşte haziran ayı otomobil kampanyaları...
Sıfır otomobil satın almayı düşünenlerin merakla beklediği haziran ayı otomobil kampanyaları açıklandı. Haziran ayında TOGG, Chery, Maxus, Peugeot, MG, Opel, Jaecoo ve Mercedes-Benz gibi markalar, yüksek kredi limitleri, cazip faiz oranları ve nakit indirim kampanyalarını duyurdu.
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 3,7 artış gösterdi. Mayıs ayında ise toplam pazar yüzde 7,4, otomobil pazarı yüzde 6,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 oranında büyüdü. Bu canlı piyasa hareketliliği, Haziran ayında birçok otomotiv markasının sunduğu cazip kredi, takas ve indirim kampanyalarıyla destekleniyor.
Faizsiz veya düşük faizli kredi seçenekleri, peşin alımlarda sunulan indirimler ve ek takas avantajları, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere önemli fırsatlar sunuyor. Otomobil almayı planlayanlar için uzun vadeli ödeme seçenekleri ve rekabetçi kampanyalar, tercihleri şekillendirmeye devam ediyor.
İşte, Haziran ayına özel güncel otomobil kampanyalarının detayları...
TOGG'dan haziran ayına özel kredi kampanyası
TOGG, yerli elektrikli otomobili T10X V2 için hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik cazip kredi fırsatları sunuyor.
Bireysel kullanıcılar, Haziran ayında 400 bin TL krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli kampanyadan yararlanabiliyor. Bu pakette aylık geri ödeme tutarı 33 bin 333 TL olarak belirlendi.
Ayrıca, 1 milyon TL krediye yüzde 3,25 faiz oranı ile 48 ay vade seçeneği de mevcut. Bu pakette ise aylık ödeme 48 bin 968 TL olarak hesaplanıyor.
Kurumsal kullanıcılar için ise Haziran kampanyası kapsamında 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 3,3 faiz oranı ile 48 ay vade imkanı sunuluyor. Bu seçenekle aylık geri ödeme 64 bin 561 TL olacak.
TOGG'un Haziran kampanyası, farklı finansman seçenekleriyle kullanıcılarına esneklik sağlarken, T10X V2 modeline ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Chery'den haziran ayına özel kampanya
Çinli otomotiv markası Chery, Haziran ayında geçerli olacak yeni kampanyasıyla hem bireysel hem de ticari müşterilere avantajlı indirim ve kredi fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında 2025 model yılına ait çeşitli araçlar için özel finansman seçenekleri dikkat çekiyor.
TIGGO7 PRO MAX
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Intelligent versiyonda, bireysel müşterilere özel 230.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL için 11 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor.
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Exceptional versiyonda ise 250.000 TL nakit indirimi ve yine 300.000 TL’ye 11 ay vadeli kredi seçeneği bulunuyor.
TIGGO8 PRO MAX
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7 kişilik SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda, ticari müşterilere özel 250.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı mevcut.
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Bireysel müşteriler için Intelligent versiyonda 200.000 TL, Exceptional versiyonda ise 250.000 TL nakit indirimi uygulanıyor.
OMODA 5 PRO
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Intelligent versiyonda, bireysel müşterilere özel 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL’ye 11 ay vadeli bireysel kredi olanağı sunuluyor.
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Exceptional versiyonda ise 225.000 TL nakit indirimi ve yine 200.000 TL’ye 11 ay bireysel kredi seçeneği yer alıyor.
Chery’nin Haziran kampanyası, SUV segmentinde hem konfor hem de fiyat avantajı arayan müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.