250 bin TL indirim, takas desteği, faizsiz kredi fırsatı! İşte haziran ayı otomobil kampanyaları...

TOGG'dan haziran ayına özel kredi kampanyası

TOGG, yerli elektrikli otomobili T10X V2 için hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik cazip kredi fırsatları sunuyor.

Bireysel kullanıcılar, Haziran ayında 400 bin TL krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli kampanyadan yararlanabiliyor. Bu pakette aylık geri ödeme tutarı 33 bin 333 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, 1 milyon TL krediye yüzde 3,25 faiz oranı ile 48 ay vade seçeneği de mevcut. Bu pakette ise aylık ödeme 48 bin 968 TL olarak hesaplanıyor.

Kurumsal kullanıcılar için ise Haziran kampanyası kapsamında 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 3,3 faiz oranı ile 48 ay vade imkanı sunuluyor. Bu seçenekle aylık geri ödeme 64 bin 561 TL olacak.

TOGG'un Haziran kampanyası, farklı finansman seçenekleriyle kullanıcılarına esneklik sağlarken, T10X V2 modeline ulaşmayı kolaylaştırıyor.