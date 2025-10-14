250.000 kilometreye kadar usta yüzü görmüyorlar... İşte en uzun ömürlü 25 otomobil
Otomotiv analiz ve karşılaştırma mecrası iSeeCars, en uzun ömürlü araçların bulunduğu yeni listesini açıkladı. Verilere göre SUV modeller listenin neredeyse yarısını oluşturuyor.
Dayanıklılığıyla dikkat çeken Toyota, tam dört SUV modeliyle zirvede kendisine yer bulurken Lexus üç, Honda iki, Acura ve Chevrolet ise birer modelle listede bulundu. İşte 250.000 kilometreye kadar gözü kapalı gelen en uzun ömürlü 25 otomobil:
