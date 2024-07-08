27 yıl sonra ilk yatırım: Dünya devi BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada Seal U DM-i'yi üretebilir
Türkiye'ye tam 27 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan yabancı otomotiv yatırımı geliyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden BYD’nin, Manisa OSB’de 1 milyar dolar yatırımla kuracağı fabrikada şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i’yi üreteceği konuşuluyor. Çinli marka yatırım için 3 önemli teşvik alacak.
Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörü konumundan bulunan otomotiv sektöründe ana üretici yatırımı son olarak 1997 yılında Japon üretici Honda tarafından yapılmış ancak firma 2021 yılında Gebze’deki fabrikasını kapatmıştı.
Aradan geçen 27 yılda birçok üreticinin adı yatırımla anıldı ancak hiçbiri hayata geçirilmedi.
Ancak, Çinlilerin Batı’ya açılma stratejisi kapsamında üretim tesislerini Avrupa’ya taşımak istemesi yeni yatırımların önünü açtı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 2023 yılından beri devam eden görüşmeler neticesinde 27 yıl sonra Türkiye’ye ilk büyük çaplı otomotiv yatırımının dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’den gelmesi bekleniyor.