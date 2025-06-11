28 aracın 10 yıllık bakım maliyeti hesaplandı! Listenin ilk sırasını kimse beklemiyordu
Otomobil satın almak Türkiye şartlarında oldukça maliyetli. Ancak otomobile sahip olduğunuzda da bu maliyetler bitmiyor. Yakıt parasının yanında bakım maliyetleri de araç sahiplerini zorluyor.
Grafikli araştırmalarıyla son zamanlarda çarpıcı analizleri ortaya koyan Visualcap'in yaptığı listeye göre 28 aracın 10 yıllık bakım ve onarım maliyetleri hesaplandı. İşte pek çok araç sahibi şaşırtacak 28 aracın 10 yıllık bakım maliyetleri:
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