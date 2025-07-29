286.750 TL birden düştü! İşte ÖTV düzenlemesiyse fiyatı gerileyen 10 otomobil
ÖTV düzenlemesinin ardından pek çok otomobilin fiyatı artarken bazı modellerin de fiyatı düştü. Bu düşüş sarı siteye de hemen yansıdı.
Son günlerin en tartışılan konularından ÖTV düzenlemesi. Yeni düzenleme ile beraber elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 10'dan 25'e, kamyon ve kamyonet tipi araçların ÖTV oranı ise yüzde 4'ten 50'ye yükseltildi. İşte bu düzenlemenin ardından pek çok araçta 200 bin TL'nin üzerinde bir artış yaşandı. Ancak fiyatı düşenler de oldu. İşte ÖTV düzenlemesiyle birlikte fiyatı düşen 10 otomobil: