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  4. 30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu

30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu

Halihazırda birçok modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan BYD, çok kısa bir süre sonra sürpriz bir modelini daha aileye ekleyecek.

30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu - Sayfa 1

Çin pazarının liderlerinden BYD, Türkiye’deki kullanıcıları iddialı ve rekabetçi modelleriyle buluşturmaya devam ediyor.

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30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu - Sayfa 2

Han, Seal gibi global çapta çok satan modellerini ülkemize getiren firma, aileyi genişletmeye devam edecek. 

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30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu - Sayfa 3

Dünyanın 1 numaralı otomobil üreticisi BYD’nin geniş iç mekana ve 7 koltuğa sahip amiral gemisi Tang modeli ülkemize geliyor. 

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30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu - Sayfa 4

Türkiye’de 6 modeli ile satışlarını sürdüren firma, Tang modeliyle birlikte aileyi 7’ye yükseltmiş olacak. 

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