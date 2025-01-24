30 dakikada yüzde 50 şarj oluyor! BYD’nin 7 koltuklu otomobili Türkiye’ye geliyor. Tarih belli oldu
Halihazırda birçok modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan BYD, çok kısa bir süre sonra sürpriz bir modelini daha aileye ekleyecek.
Çin pazarının liderlerinden BYD, Türkiye’deki kullanıcıları iddialı ve rekabetçi modelleriyle buluşturmaya devam ediyor.
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Han, Seal gibi global çapta çok satan modellerini ülkemize getiren firma, aileyi genişletmeye devam edecek.
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Dünyanın 1 numaralı otomobil üreticisi BYD’nin geniş iç mekana ve 7 koltuğa sahip amiral gemisi Tang modeli ülkemize geliyor.
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