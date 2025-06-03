32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’
İzmir’de 32 yıldır ekspertiz ustası olarak kendi dükkanını işleten Berkay Orhan, klima kullanımı için araç sahiplerini uyardı.
Sıcak havalar iyice bastırmaya başladı. Özellikle tatilciler için zorlu olan sıcak havalarda hayat kurtaran bir güzellik ise araçlardaki klimalar oluyor.
Sıcak hava dalgalarında adeta bir kurtuluş noktası olan araçlardaki klimalar için ekspertiz ustası kritik bir uyarı yaptı.
KLİMANIN KASNAĞINI KIRMA RİSKİ VAR
İzmir’de 32 yıl boyunca marifetini konuşturan usta isim Berkay Orhan, yüksek devirlerde klima çalıştırmanın yanlış olduğunu söyledi.