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  4. 32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’

32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’

İzmir’de 32 yıldır ekspertiz ustası olarak kendi dükkanını işleten Berkay Orhan, klima kullanımı için araç sahiplerini uyardı.

32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’ - Sayfa 1

Sıcak havalar iyice bastırmaya başladı. Özellikle tatilciler için zorlu olan sıcak havalarda hayat kurtaran bir güzellik ise araçlardaki klimalar oluyor.

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32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’ - Sayfa 2

Sıcak hava dalgalarında adeta bir kurtuluş noktası olan araçlardaki klimalar için ekspertiz ustası kritik bir uyarı yaptı.

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32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’ - Sayfa 3

KLİMANIN KASNAĞINI KIRMA RİSKİ VAR

İzmir’de 32 yıl boyunca marifetini konuşturan usta isim Berkay Orhan, yüksek devirlerde klima çalıştırmanın yanlış olduğunu söyledi.

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32 yıllık ekspertiz ustası açıklıyor * ‘Dikkat etmezseniz kasnağı kırar kayışı koparırsınız’ - Sayfa 4

Bir müşterisinin aracını tamir eden Orhan, “Yüksek hızda ve yüksek devirde giderken klimayı açtığı için kasnağı dağıtmış, kayışı koparmış.” dedi.

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