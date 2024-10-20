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42 yıllık mekanik ustası söyledi ; 150.000 – 500.000 TL arası alınabilecek masrafsız otomobiller

Sanayide 42 yıldır mekanik ustası olarak çalışan Ragıp Çörek, kısıtlı bütçesi olanlar için en masrafsız marka ve modelleri sıraladı.

42 yıllık mekanik ustası söyledi ; 150.000 – 500.000 TL arası alınabilecek masrafsız otomobiller - Sayfa 1

Sadece sanayi ustalık yapmak yerine tecrübelerini sosyal medya platformu Youtube.com’dan da paylaşan Ragıp usta önemli tavsiyeler verdi.

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42 yıllık mekanik ustası söyledi ; 150.000 – 500.000 TL arası alınabilecek masrafsız otomobiller - Sayfa 2

Japonyalı ve Güney Koreli otomobil devleti tarafından üretilen marka ile modelleri listesine alan Ragıp Çörek, bu araçların arıza vermeyeceğini söyledi.

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42 yıllık mekanik ustası söyledi ; 150.000 – 500.000 TL arası alınabilecek masrafsız otomobiller - Sayfa 3

Net fiyatların da sürekli değişebileceği uyarısında bulunan Usta Ragıp, bilgileri paylaştığı dönemde listedeki araç fiyatlarının 150.000 TL ile maksimum 600.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

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42 yıllık mekanik ustası söyledi ; 150.000 – 500.000 TL arası alınabilecek masrafsız otomobiller - Sayfa 4

Ragıp Ustanın en çok dikkat ettiği nokta ise listedeki araç fiyatlarının düşük olmasının yanı sıra masrafsız otomobiller de olması.

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