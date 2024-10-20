42 yıllık mekanik ustası söyledi ; 150.000 – 500.000 TL arası alınabilecek masrafsız otomobiller
Sanayide 42 yıldır mekanik ustası olarak çalışan Ragıp Çörek, kısıtlı bütçesi olanlar için en masrafsız marka ve modelleri sıraladı.
Sadece sanayi ustalık yapmak yerine tecrübelerini sosyal medya platformu Youtube.com’dan da paylaşan Ragıp usta önemli tavsiyeler verdi.
Japonyalı ve Güney Koreli otomobil devleti tarafından üretilen marka ile modelleri listesine alan Ragıp Çörek, bu araçların arıza vermeyeceğini söyledi.
Net fiyatların da sürekli değişebileceği uyarısında bulunan Usta Ragıp, bilgileri paylaştığı dönemde listedeki araç fiyatlarının 150.000 TL ile maksimum 600.000 TL arasında değiştiğini belirtti.