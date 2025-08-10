5’i de Türkiye’de satılıyor; Full şarjla İstanbul-Kayseri arası gidebiliyor!
Ülkemizde yayılmaya başlayan elektrikli otomobil kültürü ‘menzil’ kelimesini adeta literatüre soktu. Menzili 600 km üzeri olan 5 otomobil açıklandı.
Türkiye’de elektrikli otomobil anlayışı yerleşmeye başladı. ÖTV desteği de eklenince vatandaşlar başta Togg olmak üzere Tesla ve BYD gibi elektrikli otomobillere daha yoğun ilgi gösterir oldu.
MENZİL ELEKTRİKLİ OTODA KRİTER OLDU
Öyle ki son 7 aylık dönemde satışı yapılan elektrikli otomobillerin sayısı ise oldukça fazla. Vatandaşlar elektrikli otomobil satın alırken de menzil kriterine önem gösteriyor.
SATIŞTA BULUNAN UZUN MENZİLLİ 5 OTOMOBİL
Gearuptr’de derlenen bilgiye göre ülkemizde satışı bulunan ve en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller şöyle: