600 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi araçlar listelendi! İşte her zevke uygun modeller
Türkiye’de 600 bin TL’lik bir bütçe, sadece eski modellere değil, otomatik vitesli ve donanımlı araçlara da ulaşmayı olanak sağlıyor. Uzmanlar, bu fiyat segmentinde düşük bakım masraflı, yakıtı ekonomik ve ikinci el piyasasında değeri kolaylıkla korunan 10 otomobil modelini belirledi. İşte detaylar
Otomobil fiyatlarındaki hızlı artış, alıcıları artık daha dikkatli ve mantıklı kararlar almaya yöneltiyor. 600 bin TL’lik bir bütçeyle, ikinci el piyasasında genellikle 2013-2018 model arası popüler B ve C segmenti araçlara yönelebilirsiniz.
Bu bütçe, aynı zamanda SUV sınıfına adım atma ya da sevilen sedan ve hatchback modellerin daha dolu versiyonlarını tercih etme fırsatı da sunuyor.
Akıllı bir alıcı için bu bütçeyi doğru değerlendirmek; güvenilir, yakıtı ekonomik, bakım masrafı düşük ve ileride satarken değerini koruyabilecek bir araca yatırım yapmak anlamına geliyor.