650.000 – 750.000 TL arası alınabilecek otomobiller; Parçası ucuz masrafı da olmuyor.
Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşlar ikinci ellere yönünü çevirdi. Biraz birikimi olan ise 650 – 750 bin lira seviyelerine bakıyor. İşte bu seviyede alınabilecek 9 model
Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşlar gayrimenkul sahibi olamayınca yönünü otomotive döndü. En çok tercih edilen marka ve modeller ise masrafsız olanlar.
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650.000 – 750.000 TL ARASI ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
Ayrıca piyasası geniş olan ve hızlı satılan araçlar da tercih ediliyor. instagram hesabında takipçilerine mantıklı otomobil önerileri yapan otomobil uzmanı pufiduf şu marka ve modelleri öneriyor:
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