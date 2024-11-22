650.000 – 750.000 TL arası alınabilecek otomobiller; Parçası ucuz masrafı da olmuyor.

650.000 – 750.000 TL ARASI ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Ayrıca piyasası geniş olan ve hızlı satılan araçlar da tercih ediliyor. instagram hesabında takipçilerine mantıklı otomobil önerileri yapan otomobil uzmanı pufiduf şu marka ve modelleri öneriyor: