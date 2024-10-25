800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da.
Araç sahibi olmak için durgun piyasayı kaçırmak istemeyenler 800 bin TL ile alabileceği otomobil listesini araştırıyor.
Yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki durgunluk devam ediyor. Vatandaşlar da piyasa durmuşken hayalini kurduğu aracı satın almanın yolunu arıyor.
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Bu kapsamda da 800.000 TL seviyesinde alınabilecek araçlar merak ediliyor. youtube.com’da yayımladığı faydalı otomobil video içerikleriyle tanınan haciomerkilinc geçtiğimiz haftalarda 600-800 bin TL arası alınabilecek araç listesi paylaştı.
İşte düşük masraflı otomobillerin tam listesi:
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