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  4. 800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da.

800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da.

Araç sahibi olmak için durgun piyasayı kaçırmak istemeyenler 800 bin TL ile alabileceği otomobil listesini araştırıyor.

800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da. - Sayfa 1

Yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki durgunluk devam ediyor. Vatandaşlar da piyasa durmuşken hayalini kurduğu aracı satın almanın yolunu arıyor.

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800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da. - Sayfa 2

Bu kapsamda da 800.000 TL seviyesinde alınabilecek araçlar merak ediliyor. youtube.com’da yayımladığı faydalı otomobil video içerikleriyle tanınan haciomerkilinc geçtiğimiz haftalarda 600-800 bin TL arası alınabilecek araç listesi paylaştı.

İşte düşük masraflı otomobillerin tam listesi:

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800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da. - Sayfa 3

HATCBACK MODELLER

TOYOTA AURİS 2012

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800 bin TL’ye alınabilecek masrafsız otomobiller ; Listede premium da var tamirci düşmanı da. - Sayfa 4

TOYOTA YARİS 2015

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