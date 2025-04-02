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900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi.

Bahar yüzünü gösterdi vatandaşlar da otomobil değiştirmeye ya da almaya başladı. 900 bin liraya satın alınabilecek mantıklı otomobilleri sizler için derledik

900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi. - Sayfa 1

Bir süredir durgun seyreden otomobil sektöründe kampanyalar ve indirimler peş peşe geliyor. Galericiler durumdan şikayet etse de kampanyalı satışlardan bayiler de vatandaş da oldukça memnun.

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900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi. - Sayfa 2

Fiyatların uzun süredir sakinleşmesinden dolayı vatandaşlar da ya araçlarını değiştirmeye başladı ya da yastık altındaki altınlarını çıkararak otomobil satın almaya başladı.

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900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi. - Sayfa 3

900.000 TL’YE SATIN ALINABİLECEK MANTIKLI 12 OTOMOBİL

Konuya ilişkin kendi youtube kanalından vatandaşların faydalanması için yayın yapan otomobilgunluklerim 900.000 TL’ye alınabilecek otomobilleri listeledi.

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900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi. - Sayfa 4

İşte o listenin tamamı:

ALFA ROMEO GİULİETTA

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