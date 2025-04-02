900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi.
Bahar yüzünü gösterdi vatandaşlar da otomobil değiştirmeye ya da almaya başladı. 900 bin liraya satın alınabilecek mantıklı otomobilleri sizler için derledik
Bir süredir durgun seyreden otomobil sektöründe kampanyalar ve indirimler peş peşe geliyor. Galericiler durumdan şikayet etse de kampanyalı satışlardan bayiler de vatandaş da oldukça memnun.
Fiyatların uzun süredir sakinleşmesinden dolayı vatandaşlar da ya araçlarını değiştirmeye başladı ya da yastık altındaki altınlarını çıkararak otomobil satın almaya başladı.
900.000 TL’YE SATIN ALINABİLECEK MANTIKLI 12 OTOMOBİL
Konuya ilişkin kendi youtube kanalından vatandaşların faydalanması için yayın yapan otomobilgunluklerim 900.000 TL’ye alınabilecek otomobilleri listeledi.