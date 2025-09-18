92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi
Otomobil sektörünün en köklü isimlerinden Nissan, her geçen gün daha da dibe batıyor. Japon otomobil devi, Çin’den yardım isteyen son isim oldu.
Çinli elektrikli otomobil markaları hızla yükselirken, Avrupa pazarında da adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle Chery, BYD ve birçok marka başı çekerken, Avrupalı üreticiler de zor bir rekabetin ortasında kaldı.
Diğer rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olan Çinli markalar, piyasadaki pek çok otomobiliyle milyonlarca kişiye hitap ediyor. Bu durum her geçen gün Avrupalı markaların da zedelenmesine neden oluyor.
Öyle ki artık bazı üreticiler, batma eşiğine gelmişken Çinli firmaların çatısına sığınarak pazarda faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi bu markalara bir yenisi daha ekleniyor.