  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi

92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi

Otomobil sektörünün en köklü isimlerinden Nissan, her geçen gün daha da dibe batıyor. Japon otomobil devi, Çin’den yardım isteyen son isim oldu.

92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi - Sayfa 1

Çinli elektrikli otomobil markaları hızla yükselirken, Avrupa pazarında da adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle Chery, BYD ve birçok marka başı çekerken, Avrupalı üreticiler de zor bir rekabetin ortasında kaldı.

1 | 9
92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi - Sayfa 2

Diğer rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olan Çinli markalar, piyasadaki pek çok otomobiliyle milyonlarca kişiye hitap ediyor. Bu durum her geçen gün Avrupalı markaların da zedelenmesine neden oluyor.

2 | 9
92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi - Sayfa 3

Öyle ki artık bazı üreticiler, batma eşiğine gelmişken Çinli firmaların çatısına sığınarak pazarda faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi bu markalara bir yenisi daha ekleniyor.

3 | 9
92 yıllık otomobil devi eriyip gidiyor! Üretim yarıya çekildi, Çinli şirketlerden yardım istedi - Sayfa 4

Electrec’in haberine göre Çinli firmalara sığınan son otomobil devi Nissan oldu. Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta yeniden yapılanma sürecinde Çin’e yönelen son marka oldu. Şirket, yaklaşık 20 bin kişiyi işten çıkarmayı ve yedi fabrikasını kapatmayı planlıyor.

4 | 9