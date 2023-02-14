AB’den ağır vasıtaların emisyonlarını düşürme hazırlığı AB Komisyonu, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 90 düşürülmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2040'a kadar yüzde 90 düşürülmesini teklif etti. 1 | 6

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olarak ulaşım sektöründe emisyonları düşürme hedefi kapsamında ağır vasıtalara yönelik yeni düzenleme teklifini sundu. 2 | 6

Buna göre, 2040'den itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonunun yüzde 90 düşük olması gerekecek. 3 | 6